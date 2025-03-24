Иран опроверг слова иракских властей о задержании США иранских нефтяных танкеров

Заявления иракского министра нефти Хайяна Абдель-Гани о задержании США нескольких иранских танкеров не имеют под собой оснований. С таким заявлением выступил заместитель министра нефти Ирана по международным и коммерческим вопросам Сеид Али-Мохаммад Мусави.

«Он (Сеид Али-Мохаммад Мусави.— "Ъ") категорически опроверг эти утверждения, заявив, что расследование показало, что высказывания министра нефти Ирака были неполными и основывались на заявлениях официальных лиц США»,— говорится в сообщении официального иранского новостного агентства Shana.

«Он подчеркнул, что обвинения официальных лиц США, являющиеся частью их незаконной и несправедливой политики выдвижения необоснованных обвинений и оказания давления на иранский народ, совершенно необоснованны и не заслуживают доверия»,— утверждает Shana.

Как сообщает агентство, в своем заявлении министр Ирана подчеркнул, что продажа иранской нефти осуществляется в соответствии со всеми правилами и стандартами в сфере торговли нефтью.

Ранее сегодня, 24 марта, иракское информационное агентство SNN разместило интервью с министром нефти Ирака Хайяном Абдель-Гани, в котором чиновник заявил об имевших место нарушениях, связанных с иранскими танкерами. По его словам, иранские нефтяные танкеры, задержанные США в Персидском заливе, выходили в плавание по поддельным иракским документам. В интервью не уточнялось, о каких именно танкерах и каком периоде идет речь.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом администрация президента США возобновила политику «максимального давления» на Иран, направленную на изоляцию Тегерана от мировой экономики и ликвидацию доходов от экспорта нефти. Агентство Reuters ранее писало со ссылкой на источники, что США изучают варианты с остановкой и досмотром иранских судов, которые используют важные международные пути, в том числе в Азии.

Об отношениях Вашингтона и Тегерана — в материале «Мир с Ираном остался на бумаге».

Анастасия Домбицкая