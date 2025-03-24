Эрдоган заявил, что протесты в Турции переросли в «волну насилия»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжающиеся протесты в Стамбуле превратились в «волну насилия». Об этом он сказал в обращении к нации сегодня, 24 марта, после заседания правительства в Анкаре. В своем выступлении он среди прочего обратился к оппозиции с призывом прекратить нарушать покой и «играть на нервах» турецкого народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

«Я уже несколько раз призывал вас прекратить нарушать покой наших граждан провокациями,— сказал господин Эрдоган в обращении (цитата по ТАСС.— "Ъ").— Если у вас хватит смелости, отчитайтесь за коррупцию, воровство, полученные взятки, совершенные нарушения. Если вы ручаетесь за обвинения в текущем расследовании и за арестованных людей, выйдите и скажите об этом открыто. Если вы не намерены этого делать, не играйте на нервах народа».

«Не натравливайте на нашу полицию маргинальные левые организации, чьи лозунги и менталитет вы взяли на вооружение»,— призвал турецкий лидер.

Массовые протесты в Турции начались 19 марта, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более 1 млн человек. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Выходить на демонстрации призвал Экрем Имамоглу, после того как 23 марта стало известно о его аресте. По его словам, населению именно сейчас необходимо бороться за свободу.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул выбирает протест».

Анастасия Домбицкая