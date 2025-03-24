Трамп объявил о пошлине 25% против стран—экспортеров нефти Венесуэлы

Соединенные Штаты со 2 апреля вводят пошлину в размере 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп.

«Любая страна, которая покупает нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам пошлину в размере 25% на любую торговлю, которую они проводят с нашей страной,— написал американский лидер в соцсети Truth Social. — Вся документация будет подписана и зарегистрирована, а пошлина вступит в силу 2 апреля 2025 года».

Американский лидер при этом отметил, что Вашингтон продолжит депортировать в Венесуэлу мигрантов, имеющих связи с преступной группировкой Tren de Aragua, которая признана в США террористической.

В понедельник министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о прибытии в Венесуэлу из США почти 200 венесуэльских мигрантов. Депортационные рейсы с венесуэльскими мигрантами возобновились в рамках кампании американской администрации по борьбе с нелегальной миграцией. Первые рейсы прибыли в Каракас в начале февраля. Тогда венесуэльские власти заявляли, что возвращение мигрантов на родину — часть масштабной правительственной программы по возвращению соотечественников, и выражали приверженность идее Николаса Мадуро «начать все с нуля» в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Подробности — в материале «Венесуэльских мигрантов вернули на родину».

Анастасия Домбицкая