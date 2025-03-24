Президент ОАЭ: Абу-Даби будет содействовать обмену пленными между РФ и Украиной

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность Абу-Даби продолжать содействовать обмену пленными между РФ и Украиной. Об этом в понедельник сообщило агентство WAM со ссылкой на офис эмиратского лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Лидер ОАЭ «поблагодарил российское правительство за сотрудничество с ОАЭ» в вопросе обмена военнопленными, сообщило агентство WAM. «Он также подтвердил приверженность ОАЭ продолжению своих усилий в этой важной гуманитарной области и свою поддержку всех начинаний, направленных на содействие мирному урегулированию кризиса при одновременном смягчении его гуманитарных последствий»,— говорится в сообщении агентства.

Последний раунд обмена пленными между РФ и Украиной состоялся 19 марта. Тогда стороны провели обмен по формуле «175 на 175». РФ передала украинской стороне тяжелораненых в качестве «жеста доброй воли». До этого обмен военнопленными состоялся 5 февраля: из украинского плена вернулись 150 военных, столько же было передано Украине. Передача пленных прошла при посредничестве ОАЭ.

Анастасия Домбицкая