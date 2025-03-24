Провайдер Lovit подвергся DDoS-атаке из США, ФРГ и Швеции

Атака на инфраструктуру провайдера Lovit, который предоставляет услуги по подключению к интернету в Москве и Санкт-Петербурге, была совершена из США, Германии, Швеции и ряда других стран. Сегодня днем, 24 марта, атака продолжается, сообщили «Ъ» в пресс-службе Роскомнадзора. На нарушения в работе сервиса пользователи начали жаловаться 21 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия»,— сообщили в ведомстве. Мощность атаки на пике составила до 219.06 Гбит/с, скорость — до 22.39 млн пакетов в секунду. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены. Отражать атаку помогают специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору. Для это используется Национальная система противодействия DDoS-атакам, уточнили в пресс-службе.

Как сообщал Lovit в Telegram-канале вчера, 23 марта, большинство сервисов провайдера работает в штатном режиме. При этом отмечалось, что некоторые клиенты все еще могут испытывать трудности с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету. Ранее в Lovit утверждали, что после полного восстановления системы всем абонентам будет произведен перерасчет.

Зафиксированные специалистами полмиллиона DDoS-атак на российские компании в 2024 году почти в два раза превышают их объем за 2023 год. Целями сетевых атак все чаще становятся региональные компании.

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