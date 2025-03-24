В особняке экс-судьи Елены Хахалевой открылась наркологическая клиника

В Краснодаре в частном доме, принадлежащем бывшей судье Елене Хахалевой, открылась клиника лечения зависимостей «Гармония»: на сайте учреждения указан тот же адрес, который ранее упоминался в публикациях о судье перед ее уходом с должности в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Хахалева

Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Елена Хахалева

Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

В частности, в тот период в социальных сетях публиковалась копия документа информационной базы МВД «Легенда» о том, что в ноябре 2010 года Елена Хахалева, находясь у себя дома в Краснодаре, утратила три диплома о высшем образовании. Тот же адрес впоследствии упоминался в объявлениях риелторов о продаже трехэтажного дома площадью 550 кв. м с семью спальнями. В настоящее время объявления сняты с публикации.

Клиника лечения зависимостей «Гармония» позиционирует себя как команда опытных наркологов, клинических психологов и социальных работников. На фотографиях на сайте клиники демонстрируются дорогостоящие интерьеры, а также ухоженная придомовая территория.

Подробнее о деле Елены Хахалевой — в материале «Ъ» «Краснодарскую судью взяли под надзор».

Анна Перова, Краснодар