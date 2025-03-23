Между Геленджиком и Москвой запустят новый автобусный маршрут

С 11 июня 2025 года между Москвой и Геленджиком будет запущен новый сезонный автобусный маршрут. По пути предусмотрены остановки в Новороссийске, Краснодаре, Анапе и Кабардинке, сообщает пресс-служба АММТ (Автовокзалы Москвы – Московский транспорт).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Билеты на этот рейс можно приобрести с 20 марта 2025 года. Маршрут будет функционировать с 11 июня по 20 сентября ежедневно, отправление в 10:00.

Стоимость билетов на поезд для взрослых пассажиров составит 6,5 тыс. руб. Для детей до 12 лет, которые будут путешествовать на отдельном месте, цена билета составит 50% от стоимости взрослого билета. Провоз багажа обойдется в 650 руб.

Алина Зорина