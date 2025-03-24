Лавров обсудил с Мирзояном прогресс по мирному договору Еревана и Баку

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора двух дипломатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (слева) и Арарат Мирзоян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров (слева) и Арарат Мирзоян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки,— говорится в сообщении, размещенном на официальном портале МИД РФ.— Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку».

В МИД РФ также сообщили, что Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки.

14 марта министр иностранных дел Азербайджана сообщил, что Баку и Еревану удалось согласовать текст мирного соглашения, работа над которым велась много лет. Мирное соглашение Армении и Азербайджана состоит из 17 пунктов. В одном из них содержится обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе. Речь идет о миссии наблюдателей Евросоюза, которые дислоцированы на армянской стороне границы с 20 февраля 2023 года. В январе 2025-го миссию продлили еще на два года. «Армения согласилась с тем, что после вступления в силу мирного договора стороны не должны размещать силы третьих стран по периметру общей границы»,— подтвердил вечером 13 марта Никол Пашинян.

На фоне новостей об окончательном согласовании договоренностей власти Армении заявили, что готовы начать консультации с Баку по срокам и месту подписания соглашения. Азербайджанская сторона, в свою очередь, выдвинула требования к Армении начать выполнение отдельных условий, в том числе внести поправки в конституцию страны.

В ЕС приветствовали усилия Еревана и Баку. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о готовности Евросоюза «оказать дополнительную поддержку и экспертизу в случае, если стороны обратятся с таким запросом».

Подробности — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Анастасия Домбицкая