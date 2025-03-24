Мэрия увеличила количество мест в школе в Пионерском из-за очереди родителей

Администрация Екатеринбурга увеличила количество мест в новой школе №314 в Пионерском районе из-за большого количества желающих родителей записать туда детей, рассказала директор департамента образования администрации города Инна Гумбатова. Как писали СМИ, в выходные около новой школы образовалась очередь из родителей, которые пришли, чтобы записать детей. Всего в начальные классы новой школы должны были принять 300 учеников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Госпожа Гумбатова рассказала, что выезжала к школе в выходные: «Я выехала и общалась с родителями 23 марта, успокаивала. С региональным оператором системы зачисления удалось отрегулировать вопрос и открыть возможность подачи документов через портал Госуслуг. Мы смогли устранить живую очередь». Помимо того, что в школу стала доступна электронная запись, количество мест в начальные классы увеличат. «Вместо 300 открываемых мест, мы открываем 700 мест. В первом классе это будет четыре класса-комплекта, на параллели вторых классов – шесть, третьих классов – восемь, четвертых – семь»,– рассказала Инна Гумбатова, добавив, что это должно практически полностью удовлетворить спрос на обучение в новой школе.

В департаменте проанализировали мощность нового объекта и за счет свободных кабинетов увеличат количество учеников. Вторую смену в школе при этом вводить не будут.

Напомним, учебный процесс в школе № 314 на ул. Советской начнется с четвертой четверти этого года для части классов, а с сентября 2025 года школа заработает в полную силу.

Мария Игнатова