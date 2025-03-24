В Верховной раде призвали отстранить от переговоров по Украине Стива Уиткоффа

В Верховной раде Украины заявили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен быть отстранен от участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава комитета по внешней политике Александр Мережко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Уиткофф

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Стивен Уиткофф

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы, понятно, не можем диктовать американским друзьям, кто должен представлять их. Но этот человек должен быть отстранен от делегации, он не может быть представителем президента»,— сказал Александр Мережко (цитата по ТАСС).

К такому выводу Александр Мережко пришел, комментируя высказывания Стива Уиткоффа в интервью журналисту Такеру Карлсону. «Честно говоря, это шокирующие заявления,— прокомментировал высказывания господина Уиткоффа Александр Мережко.— Будем называть вещи своими именами — это просто шокирующие позорные заявления». «Я не знаю, в чем дело: в поверхностности, наивности, непрофессионализме. Но это же представитель президента, который должен профессионально разбираться в вопросе и знать базовые вещи»,— добавил господин Мережко, призвав отстранить Стива Уиткоффа от делегации.

В интервью Такеру Карлсону спецпосланник президента США сделал ряд заявлений относительно позиции украинских властей по урегулированию. Американский представитель, в частности, утверждал, что украинские власти согласны провести выборы в стране. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО».

Какими могут быть итоги переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США — в материале «Ъ» «Третьим будет».

Анастасия Домбицкая