Алексей Горбачев прокомментировал свой уход с поста министра транспорта Удмуртии

Покинувший пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что с назначением нового главы регионального миндортранса дорожная отрасль республики «снова может доказать, что способна брать самые непревзойденные высоты». Об этом экс-руководитель дорожного ведомства рассказал на представлении и.о. министра транспорта Удмуртии Геннадия Таранова трудовому коллективу 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Перемены — это закономерно и правильно. 10 лет в министерстве транспорта и дорожного хозяйства — не маленький срок. Это были лучшие годы в плане полученного бесценного опыта и работы с ведущими специалистами своего дела. Три года подряд Удмуртия была лучшей по показателям нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в РФ в 2018-2020 гг.»,— сказал господин Горбачев.

Господин Горбачев возглавлял региональный миндортранс с 2017 года. В 2015-2017 гг. он являлся заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Ранее, в 2012 году, был начальником МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».

Напомним, о назначении Геннадия Таранова и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии стало известно 22 марта на совещании главы республики Александра Бречалова, где последний заявил о кадровых перестановках в дорожной отрасли. Ранее Геннадий Таранов был экс-руководителем транспортного департамента мэрии Тольятти, связан с самарской компанией по производству и продаже спецтехники. Кроме того, Геннадий Таранов запатентовал автоматизированную систему дорожного управления. Эксперты связывают его назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям.

Подробнее об этом читайте в материале «Дороги осилит патентующий».