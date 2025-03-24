В Краснодарском крае строят реабилитационный центр для участников СВО

В пригороде Краснодара строится реабилитационный центр для военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Вениамин Кондратьев во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Вениамин Кондратьев во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Реабилитационный центр на 500 мест планируют открыть в 2026 году, рассказал глава региона. По словам господина Кондратьева, центр расположен на берегу реки, на участке площадью 15 га с парком. «Современнейший центр. Конечно, мы очень торопимся, чтобы он все-таки начал функционировать, потому что он очень нужен»,— подчеркнул губернатор.

Анна Перова, Краснодар