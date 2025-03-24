В Челябинской области назначили замминистра социальных отношений

Заместителем министра социальных отношений Челябинской области назначена Татьяна Шин, ранее занимавшая эту должность. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Татьяна Шин стала замминистра в 2014 году. В 2019-ом она уволилась по собственному желанию. Госпожа Шин устроилась вновь в ведомство с испытательным сроком в один месяц. Также правительство расторгло контракт с Ириной Скалуновой, занимавшей пост первого замминистра.

Кроме того, назначены два заместителя начальника главного управления ветеринарии Челябинской области — Екатерина Статкевич и Наталья Ершова. Первая сотрудница работала в той же должности в управлении ветеринарии при региональном минсельхозе, которое недавно выделили в отдельное ведомство; вторую ждет испытательный срок в течение полугода.

Также первым замминистра ЖКХ Челябинской области назначен Максим Корнеев, ранее работавший начальником управления инженерной инфраструктуры ведомства.

Виталина Ярховска