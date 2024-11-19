В Челябинской области созданы главные управления по туризму и ветеринарии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о создании двух новых ведомств — главных управлений координации развития туризма и ветеринарии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Главное управление ветеринарии образовано из одноименного управления, которое входило в структуру министерства сельского хозяйства Челябинской области. Главное управление координации развития туризма ранее являлось подразделением аппарата губернатора и правительства региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о создании новых главных управлений по туризму и ветеринарии стало известно в конце сентября 2024 года. В структуре органов исполнительной власти также появились четыре новых министерства: международного и межрегионального сотрудничества, молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства, а также архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий.