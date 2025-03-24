Госдеп США: Вашингтону и Тегерану «придется сесть за стол переговоров»

Американские власти рассчитывают, что представители Ирана сядут за стол переговоров по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник заявила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс. По ее словам, у Тегерана не так много опций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Президент настроен серьезно, (госсекретарь США.— "Ъ") Марко Рубио настроен серьезно. Им придется сесть за стол переговоров ради сделки»,— сказала Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

«Президент направил уведомление, где говорилось, что либо вам придется вести с нами переговоры, заключать сделку, либо будут задействованы военные силы»,— напомнила она.

Ранее в Иране заявили, что не нацелены вступать в прямые переговоры с США на текущем этапе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен вступать в прямые переговоры с США на фоне их политики «максимального давления», однако открыт непрямым переговорам с Вашингтоном.

19 марта портал Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 13 марта иранский МИД подтвердил, что Тегеран получил письменное предложение американского лидера, доставленное советником президента ОАЭ. Аббас Аракчи тогда заявлял, что у его страны есть «продуманная стратегия» — диалог через посредников и сохранение контактов с «евротройкой» (Великобритания, Франция и Германия). По его словам, вступление в переговоры на фоне проведения Вашингтоном политики «максимального давления» означало бы, что Иран выступит с заведомо слабых позиций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как ядерная сделка, был подписан в июле 2015 года в Вене между Исламской Республикой Иран и группой стран, включающей Великобританию, США, Россию, Францию, Китай и Германию. Документ подразумевает положения и обязательства сторон. В частности, Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран выше 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне не более 300 кг. Также Тегеран пообещал не строить дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать более 130 тонн тяжелой воды и не разрабатывать взрывные устройства ядерного типа. В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из СВПД. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Подробнее о подвижках по ядерной сделке с Ираном — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».

Анастасия Домбицкая