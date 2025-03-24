В дошкольных образовательных учреждениях столицы Татарстана в этом году подготовлено 16 тыс. 563 места для приема детей. Об этом сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов на деловом понедельнике в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани подготовили более 16,5 тыс. мест для детей в детских садах

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ В Казани подготовили более 16,5 тыс. мест для детей в детских садах

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

На сегодняшний день в республике своей очереди на зачисление в детские сады ожидают более 14 тыс. малышей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 1 января 2025 года повысили оплату за детский сад. Если ребенок не из многодетной семьи и ходит в учреждение 5 дней в неделю, то семья заплатит в месяц от 1013 до 5032 руб. Для многодетных семей на одного ребенка детсад обойдется на сумму от 507 до 2516 руб.

Дарья Сайфиева