Алексей Пшеничный: «Наша миссия — нести энергетику спорта высших достижений в жизнь простых людей»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 20 марта провели не совсем обычный бизнес-завтрак. В этот раз спикером мероприятия стал сооснователь Клуба, создатель группы компаний «Высшая Лига» Алексей Пшеничный. Резидентам и гостям спикер рассказал о том, как пришел в спорт, а потом в спортивный бизнес, чем, по его мнению, отличается предпринимательство и бизнес, рассказала историю создании и развития компании «Высшая Лига», о ее миссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Алексей Пшеничный

Фото: Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Алексей Пшеничный

Фото: Михаил Брайко

Алексей Пшеничный — коренной краснодарец, родился в семье советских инженеров. Спорт присутствует в его жизни с шести лет. По воспоминаниям Алексея, однажды отец отвел его в секцию плавания на стадион «Динамо», а затем тренер Сергей Тютюев забрал в современное пятиборье, которое включает себя бег, плавание, фехтование, конный спорт и стрельбу из пистолета. С тех пор прошло много лет. Но Алексей и сегодня чувствует за спиной моральную поддержку отца и тренера.

«Спорт крепко вошел в мою жизнь и всегда был мне в удовольствие. Я не достиг больших высот, но медали тех времен храню до сих пор», — вспоминает господин Пшеничный.

Первое образование получил в Кубанском государственном институте физической культуры (сегодня Кубанский государственный университет физкультуры, спорта и туризма), Любимые предметы — анатомия, физиология, биомеханика — сразу перекладывались в тренировочный процесс. Затем несколько лет преподавал физкультуру в школе, работал классным руководителем. Подрабатывал шитьем одежды и ведением спортивных секций

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пшеничный: «Спорт крепко вошел в мою жизнь и всегда был мне в удовольствие»

Фото: Михаил Брайко Алексей Пшеничный: «Спорт крепко вошел в мою жизнь и всегда был мне в удовольствие»

Фото: Михаил Брайко

По словам Алексея, предпринимательство — не равно бизнес, но обязательное условие для достижения результата. Предпринимательство — это инновация, изменение чего-либо к лучшему, а бизнес — то, что приводит его к финансовому результату.

Алексей Пшеничный создал один из первых в стране мультибрендовых спортивных магазинов, где продавалась одежда и обувь Nike, Adidas, Reebok. Компания, изначально называвшаяся «Кубаньспортсервис», а затем переименованная в «Высшую Лигу», строилась как розничная сеть. На пике своего развития сеть достигла 66 магазинов и оборота в 100 млн долларов, уверенно входила в тройку лучших спортивных сетей России.

Компания применяет нетрадиционный для России маркетинг. Кроме обычных каналов продвижения, активно развивала любительский спорт.

В 1995 году компания организовала первые уличные соревнования по баскетболу, в 2004-м — первая провела в России негосударственный забег —Nike Run. А в 2014 году массовых мероприятий под эгидой «Высшей Лиги» было уже столько, что под них выделили отдельную компанию, рассказал Алексей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Пшеничный создал один из первых в стране мультибрендовых спортивных магазинов Фото: Михаил Брайко Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior Фото: Михаил Брайко Гости и резиденты Клуба КубА задавали много вопросов о спорте и бизнесе Фото: Михаил Брайко Дмитрий Спицын — собственник маркетингового агентства для маркетплейсов Фото: Михаил Брайко Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига» Фото: Михаил Брайко Следующая фотография 1 / 5 Алексей Пшеничный создал один из первых в стране мультибрендовых спортивных магазинов Фото: Михаил Брайко Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior Фото: Михаил Брайко Гости и резиденты Клуба КубА задавали много вопросов о спорте и бизнесе Фото: Михаил Брайко Дмитрий Спицын — собственник маркетингового агентства для маркетплейсов Фото: Михаил Брайко Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига» Фото: Михаил Брайко

«В 2010 году я пробежал свою первую марафонскую дистанцию, затем занялся триатлоном. Это оказалось очень мощным вызовом самому себе. За свою жизнь принимал участие в забегах в десятках стран. И из каждой страны что-то «забирал» себе, чтобы сделать мероприятия «Высшей Лиги» максимально привлекательными. Сегодня мы входим в топ-5 компаний в стране, устраивающих забеги», — отметил господин Пшеничный.

По словам Алексея, из спорта в бизнес он привнес три вещи: постепенность, последовательность и постоянство. Если руководителя окружают единомышленники, то все у него получится и в спорте, и в бизнесе.

«Наша миссия нести энергетику спорта высших достижений в жизнь простых людей. Думаю, нам это удается», — резюмировал Алексей Пшеничный, отвечая на вопросы резидентов и гостей клуба.

Спикером следующего бизнес-завтрака 27 марта станет главный режиссер и балетмейстер Краснодарского музыкального театра Александр Мацко.

ИП Пшеничный