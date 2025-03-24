Алексей Пшеничный: «Наша миссия — нести энергетику спорта высших достижений в жизнь простых людей»
Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»
Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 20 марта провели не совсем обычный бизнес-завтрак. В этот раз спикером мероприятия стал сооснователь Клуба, создатель группы компаний «Высшая Лига» Алексей Пшеничный. Резидентам и гостям спикер рассказал о том, как пришел в спорт, а потом в спортивный бизнес, чем, по его мнению, отличается предпринимательство и бизнес, рассказала историю создании и развития компании «Высшая Лига», о ее миссии.
Спикер бизнес-завтрака Алексей Пшеничный
Фото: Михаил Брайко
Алексей Пшеничный — коренной краснодарец, родился в семье советских инженеров. Спорт присутствует в его жизни с шести лет. По воспоминаниям Алексея, однажды отец отвел его в секцию плавания на стадион «Динамо», а затем тренер Сергей Тютюев забрал в современное пятиборье, которое включает себя бег, плавание, фехтование, конный спорт и стрельбу из пистолета. С тех пор прошло много лет. Но Алексей и сегодня чувствует за спиной моральную поддержку отца и тренера.
«Спорт крепко вошел в мою жизнь и всегда был мне в удовольствие. Я не достиг больших высот, но медали тех времен храню до сих пор», — вспоминает господин Пшеничный.
Первое образование получил в Кубанском государственном институте физической культуры (сегодня Кубанский государственный университет физкультуры, спорта и туризма), Любимые предметы — анатомия, физиология, биомеханика — сразу перекладывались в тренировочный процесс. Затем несколько лет преподавал физкультуру в школе, работал классным руководителем. Подрабатывал шитьем одежды и ведением спортивных секций
Алексей Пшеничный: «Спорт крепко вошел в мою жизнь и всегда был мне в удовольствие»
Фото: Михаил Брайко
По словам Алексея, предпринимательство — не равно бизнес, но обязательное условие для достижения результата. Предпринимательство — это инновация, изменение чего-либо к лучшему, а бизнес — то, что приводит его к финансовому результату.
Алексей Пшеничный создал один из первых в стране мультибрендовых спортивных магазинов, где продавалась одежда и обувь Nike, Adidas, Reebok. Компания, изначально называвшаяся «Кубаньспортсервис», а затем переименованная в «Высшую Лигу», строилась как розничная сеть. На пике своего развития сеть достигла 66 магазинов и оборота в 100 млн долларов, уверенно входила в тройку лучших спортивных сетей России.
Компания применяет нетрадиционный для России маркетинг. Кроме обычных каналов продвижения, активно развивала любительский спорт.
В 1995 году компания организовала первые уличные соревнования по баскетболу, в 2004-м — первая провела в России негосударственный забег —Nike Run. А в 2014 году массовых мероприятий под эгидой «Высшей Лиги» было уже столько, что под них выделили отдельную компанию, рассказал Алексей.
«В 2010 году я пробежал свою первую марафонскую дистанцию, затем занялся триатлоном. Это оказалось очень мощным вызовом самому себе. За свою жизнь принимал участие в забегах в десятках стран. И из каждой страны что-то «забирал» себе, чтобы сделать мероприятия «Высшей Лиги» максимально привлекательными. Сегодня мы входим в топ-5 компаний в стране, устраивающих забеги», — отметил господин Пшеничный.
По словам Алексея, из спорта в бизнес он привнес три вещи: постепенность, последовательность и постоянство. Если руководителя окружают единомышленники, то все у него получится и в спорте, и в бизнесе.
«Наша миссия нести энергетику спорта высших достижений в жизнь простых людей. Думаю, нам это удается», — резюмировал Алексей Пшеничный, отвечая на вопросы резидентов и гостей клуба.
Спикером следующего бизнес-завтрака 27 марта станет главный режиссер и балетмейстер Краснодарского музыкального театра Александр Мацко.
ИП Пшеничный
Реклама. 16+