Дорожники привели в порядок 700 остановок за неделю благодаря хорошей погоде

Петербургские дорожники за минувшую неделю привели в порядок более 700 остановок благодаря хорошей погоде, сообщает пресс-служба Смольного 24 марта. В последние семь дней с улиц города вывезли почти 2 тыс. тонн смета и 1 тыс. кубометров мусора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мойка остановочных павильонов в Петербурге

Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Мойка остановочных павильонов в Петербурге

Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству

Особое внимание уделяли очистке лотковых зон, где скапливается мусор и отходы от использования транспортных средств. На текущий момент проезжую часть и тротуары убирают 657 единиц техники и 1048 сотрудников дорожных предприятий.

Не забывают и о подготовке к украшению петербургских улиц. В тепличных комплексах садово-парковых предприятий уже распускаются виолы. В ближайшее время они появятся в парках и скверах города.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что погода в Петербурге изменится вечером 24 марта. После обеда небо в мегаполисе затянет тучами, начнутся дожди.

Андрей Маркелов