Атмосферный фронт принесет в Петербург дожди во второй половине дня 24 марта

Атмосферный фронт, приближающийся с юго-запада, сформирует синоптическую ситуацию в Петербурге 24 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он постепенно закроет небо плотными облаками и принесет в город дожди во второй половине дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Воздух прогреется до 7-9 градусов, в Ленобласти ждут от 5 до 10 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление чуть упадет и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец получит 200 тысяч рублей от метрополитена за падение со ступеней скользкого стилобата станции метро «Гражданский проспект».

Андрей Маркелов