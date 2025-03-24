Reuters: премьер Китая одобрил закон о борьбе с иностранными санкциями
Премьер-министр Китая Ли Цян подписал распоряжение о введении новых мер для усиления ответа Китая на иностранные санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство КНР.
Ли Цян
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Правила касаются реализации закона Китая о борьбе с иностранными санкциями, который был принят в 2021 году, уточняет Reuters. В новых правилах перечислены отрасли, иностранные представители которых могут быть ограничены в правах. К ним относятся образование, наука и техника, юридические услуги, охрана окружающей среды, экономика и торговля, культура, туризм, здравоохранение и спорт. Правила также оговаривают, какие шаги китайское правительство может предпринять для обеспечения соблюдения контрмер. В частности, правилами предусмотрен запрет на импорт и экспорт товаров и технологий.
Законопроект о контрмерах в ответ на санкции иностранных государств, одобренный парламентом страны в 2021 году, был ответом на санкции США и других западных стран. Он предусматривал внесение китайским правительством физических и юридических лиц, причастных к принятию или осуществлению дискриминационных мер в отношении Китая, в санкционный список.
Предполагается, что включенные в санкционный список лица могут быть высланы из Китая. Им также может быть отказано во въезде. Их активы в стране могут быть арестованы или заморожены, а также им может быть запрещено вести бизнес с юридическими или физическими лицами в Китае.
В ходе первого президентского срока Дональда Трампа администрация США неоднократно вводила санкции против китайских компаний и чиновников. Власти США активно применяли вторичные санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Россией после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Продолжит ли Дональд Трамп санкционное давление в отношении Пекина в ходе своего второго срока, пока неясно. Ожидается, что вопрос о том, будет ли Дональд Трамп придерживаться прежнего жесткого курса по отношению к Китаю, станет главной интригой ожидающейся встречи в верхах, которую недавно анонсировал президент США.
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