Reuters: премьер Китая одобрил закон о борьбе с иностранными санкциями

Премьер-министр Китая Ли Цян подписал распоряжение о введении новых мер для усиления ответа Китая на иностранные санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Цян

Фото: Tingshu Wang / Reuters Ли Цян

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Правила касаются реализации закона Китая о борьбе с иностранными санкциями, который был принят в 2021 году, уточняет Reuters. В новых правилах перечислены отрасли, иностранные представители которых могут быть ограничены в правах. К ним относятся образование, наука и техника, юридические услуги, охрана окружающей среды, экономика и торговля, культура, туризм, здравоохранение и спорт. Правила также оговаривают, какие шаги китайское правительство может предпринять для обеспечения соблюдения контрмер. В частности, правилами предусмотрен запрет на импорт и экспорт товаров и технологий.

Законопроект о контрмерах в ответ на санкции иностранных государств, одобренный парламентом страны в 2021 году, был ответом на санкции США и других западных стран. Он предусматривал внесение китайским правительством физических и юридических лиц, причастных к принятию или осуществлению дискриминационных мер в отношении Китая, в санкционный список.

Предполагается, что включенные в санкционный список лица могут быть высланы из Китая. Им также может быть отказано во въезде. Их активы в стране могут быть арестованы или заморожены, а также им может быть запрещено вести бизнес с юридическими или физическими лицами в Китае.

В ходе первого президентского срока Дональда Трампа администрация США неоднократно вводила санкции против китайских компаний и чиновников. Власти США активно применяли вторичные санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Россией после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Продолжит ли Дональд Трамп санкционное давление в отношении Пекина в ходе своего второго срока, пока неясно. Ожидается, что вопрос о том, будет ли Дональд Трамп придерживаться прежнего жесткого курса по отношению к Китаю, станет главной интригой ожидающейся встречи в верхах, которую недавно анонсировал президент США.

Подробности — в материале «Ъ» «Америка и Китай найдут время и место».

Анастасия Домбицкая