Так выглядит статистика от аналитиков торговой сети «Золотое Яблоко», в ассортименте которой представлена не только косметика и парфюмерия, но и украшения. В опросе приняли участие 1500 человек. Каждый второй респондент считает некоторые из своих украшений «счастливыми», связывая их с удачей в делах. Больше всего участников опроса относят к «счастливым» изделия, подаренные значимыми людьми. Обручальные кольца и другие семейные атрибуты — на втором месте (48%). Эзотерическая символика занимает в рейтинге «счастливых» вещиц шестое место (9%), 3% считают «счастливыми» украшения, сделанные своими руками.

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Для чего люди носят украшения? Чаще всего — для стилизации образа (79%), причем больше половины опрошенных считают свой образ незавершенным без аксессуаров (56%). 39% респондентов используют украшения для самовыражения, а 33% хранят украшения на память о важных жизненных этапах.

57% опрошенных подтвердили, что украшения влияют на их эмоциональное состояние. В среднем 32% мужчин отметили, что аксессуары могут повлиять на их настроение. У женщин этот показатель разнится в зависимости от возраста: среди представительниц возрастной группы 25–34 лет лишь 27% женщин отмечают связь между эмоциональной сферой и украшениями, а в группе 35–44 лет — уже 34%.

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28% респондентов признали, что украшения придают им уверенности в себе, но это далеко не всегда связано со стоимостью аксессуара: каждый третий респондент предпочитает для уверенности изделия драгоценных камней и металлов, а каждый пятый — качественную бижутерию.

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41% участников опроса обновляют украшения несколько раз в год, 38% — несколько раз в полгода, 13% никогда не покупают их сами, а 8% покупают ювелирные изделия или бижутерию несколько раз в месяц. 60% людей готовы тратить на украшения не более 5000 рублей.