Власти Австрии объявили о задержании «российской шпионки»

Управление госбезопасности и разведки Австрии (DSN) сообщило о задержании гражданки Болгарии. Как заявляет ведомство, женщина занималась шпионажем в пользу России на территории Австрии и проводила операции по распространению дезинформации под контролем Москвы. По данным управления, целью проводимых операций было манипулирование общественным и политическим мнением в ущерб Украине и в интересах России. Имя задержанной не называется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

В ходе операции сотрудники DSN провели обыски в квартире подозреваемой гражданки Болгарии в декабре прошлого года, изъяли устройства хранения данных. Анализ этих данных указал, как следует из заявления ведомства, на существование ячейки, работающей на российские спецслужбы. Согласно данным управления, ячейка начала работать через несколько недель после начала конфликта на Украине в 2022 году. Ее целью австрийские спецслужбы называют широкомасштабную кампанию дезинформации в немецкоговорящих странах с упором на Австрию, дискредитацию Украины, распространение пророссийских настроений. Задержанная гражданка Болгарии была, по версии DSN, «важным участником» ячейки, она получала материалы от кураторов, распространяла их в Австрии и Германии и отправляла отчеты о проделанной работе в Россию и Великобританию. Задержанная дала признательные показания, сообщают в DSN.

Алена Миклашевская