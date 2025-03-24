В Иркутской области подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности

На территории Иркутской области осложняется паводковая ситуация. Подразделения регионального МЧС России переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По последним данным, подтопленными остаются территории 14 населенных пунктов.

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«До 186 выросло количество приусадебных участков, подтопленных талыми водами, вода зашла в 28 жилых домов. Подтопленными остаются территории 14 населенных пунктов в Иркутском, Шелеховском и Усольском районах, а также в Качугском округе. По состоянию на 23 марта паводок в регионе затрагивал 9 жилых домов и 119 приусадебных участков»,— говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

По информации ведомства, для ликвидации последствий паводка задействовано более 200 человек и свыше 60 единиц техники от муниципалитетов и МЧС России. Жителей готовы принять три пункта временного размещения в Иркутском районе. Подразделения ГУ МЧС России по Иркутской области переведены в режим повышенной готовности.

В то же время в Бурятии паводковая ситуация улучшается. По данным республиканского агентства ГО и ЧС на сегодня, 24 марта, подтопленным остается 21 приусадебный участок в 2 районах. 23 марта в Бурятии было подтоплено 44 участка.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщал 23 марта, что паводковая обстановка «остается сложной из-за теплой погоды и таяния снега». По указу господина Кобзева в поселке Хомутово Иркутского района был введен режим ЧС. В населенном пункте в зоне подтопления проживает более 250 человек.

Подробнее о паводковой ситуации — в материале «Сибирь потекла под солнцем».

Влад Никифоров, Иркутск