Сибирь потекла под солнцем

Власти и жители «южной столицы» Красноярского края — Минусинска — приводят город в порядок после подтопления, пик которого пришелся на вечер 19 марта. Но угроза повышения уровня воды в бассейне Енисея сохраняется из-за теплой погоды и бурного таяния снега. С этой проблемой, хоть и в меньших в масштабах, столкнулись также соседние сибирские регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летнее тепло в марте вызвало бурное таяние снега в Сибири

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Летнее тепло в марте вызвало бурное таяние снега в Сибири

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Интенсивное таяние снега и дальнейший рост уровня воды ожидается на юге Красноярского края. Дневная температура там 21 марта держалась на отметке плюс 21 градус. Предупреждение размещено на официальном сайте Минусинска, расположенного на берегу протоки Енисея у впадения в нее реки Минусинки.

«По центральным и южным районам Красноярского края, Республике Хакасия возможно затопление пониженных участков местности от склонового стока и разлива малых рек, размыв дорог и мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищ»,— говорится в прогнозе «Среднесибирского УГМС». В главном управлении МЧС по Красноярскому краю считают возможным подтопление пониженных участков местности и частного жилого сектора в Красноярске, Минусинске и Железногорске, а также примерно в полутора десятках сельских районов.

Из-за погоды главное управление МВД по Красноярскому краю 21 марта закрыло для автомобилей категорий С, D и E движение на нескольких участках трасс в Богучанском районе региона. В том числе, на 17-километровом участке обхода райцентра — села Богучаны.

Первый удар паводка Минусинск испытал 19 марта. В городе пришлось вводить режим повышенной готовности и эвакуировать жителей нескольких улиц. Вода ушла на следующий день. «Сейчас Минусинску предстоит привести в порядок улицы и дороги — справиться с последствиями разгула стихии»,— говорится в сообщении мэрии.

Подъем воды отмечается и в других сибирских регионах, находящихся в бассейне Енисея. Активное таяние снега началось в районе дачных обществ Кызыла. «Идет откачка воды с территорий затопленных домов и внутри дворов. Главной причиной затопления стало изменение русла, здесь осенью был проложен асфальт. Ранее вода уходила в траншею, а сейчас ситуация изменилась»,— рассказали в мэрии столицы Республики Тыва.

20 марта было затоплено восемь огородов и цокольный этаж жилого дома. В службе ГО и ЧС Кызыла сообщили, что на случай возможной эвакуации подготовлено пять пунктов временного размещения.

В соседней Республике Хакасия дорожные службы ликвидируют последствия перелива нескольких автомобильных трасс. В их числе дороги Куйбышево—Койбалы, Белый Яр—Бея—Аскиз и Пригорск—Ербинская. 21-го и 24 марта будут взрывать лед на реке Абакан в районе села Белый Яр и города Абазы. «В прошлом году у нас был подмыв берега реки Абакан в южной части города, здесь необходим особый контроль. По территории городского Водоканала плановые работы завершены, берегоукрепление сделано в полном объеме. В этом месте опасности ждать не стоит»,— заверил мэр Абакана Алексей Лемин на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

На прошлой неделе сибирский полпред президента РФ Анатолий Серышев провел заседание окружной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По приведенным на ней данным МЧС, в 2025 году в регионах Сибирского федерального округа в зону паводка могут попасть более 880 населенных пунктов с населением около 130 тыс. человек, а также 440 участков автомобильных дорог.

Валерий Лавский