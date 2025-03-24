Студента из Уфы оштрафовали за отказ служить в армии

Октябрьский райсуд Уфы оштрафовал студента на 50 тыс. руб. за уклонение от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ), следует из опубликованного на сайте суда приговора.

Согласно материалам дела, подсудимого поставили на воинский учет в военный комиссариат в мае 2024 года. Через два месяца он прошел медкомиссию, но спустя три месяца не пришел в военкомат по повестке. В ноябре подсудимый обратился с явкой с повинной в следственный отдел по Октябрьскому району, раскаявшись в содеянном. Этот факт суд, в частности, учел при вынесении приговора, как и возраст подсудимого.

Венера Хисамова