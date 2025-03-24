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В центре Ростова-на-Дону возобновили движение после пожара в ТЦ «Астор»

В Ростове-на-Дону движение на Буденновском проспекте восстановили после пожара в торговом центре «Астор». Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Утром в понедельник дорожное движение было временно ограничено из-за возгорания. Огонь охватил площадь 300 кв. м в торговом центре и перекинулся на крышу жилого дома площадью 800 кв. м. В результате эвакуировали 15 человек.

Пожарные ликвидировали возгорание. Предполагается, что причиной стал короткое замыкание в вывеске торгового центра. Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту пожара.

Тат Гаспарян

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