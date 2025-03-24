В центре Ростова-на-Дону возобновили движение после пожара в ТЦ «Астор»
В Ростове-на-Дону движение на Буденновском проспекте восстановили после пожара в торговом центре «Астор». Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Фото: МЧС России
Утром в понедельник дорожное движение было временно ограничено из-за возгорания. Огонь охватил площадь 300 кв. м в торговом центре и перекинулся на крышу жилого дома площадью 800 кв. м. В результате эвакуировали 15 человек.
Пожарные ликвидировали возгорание. Предполагается, что причиной стал короткое замыкание в вывеске торгового центра. Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту пожара.