В центре Ростова-на-Дону возобновили движение после пожара в ТЦ «Астор»

В Ростове-на-Дону движение на Буденновском проспекте восстановили после пожара в торговом центре «Астор». Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Утром в понедельник дорожное движение было временно ограничено из-за возгорания. Огонь охватил площадь 300 кв. м в торговом центре и перекинулся на крышу жилого дома площадью 800 кв. м. В результате эвакуировали 15 человек.

Пожарные ликвидировали возгорание. Предполагается, что причиной стал короткое замыкание в вывеске торгового центра. Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту пожара.

Тат Гаспарян