Etalon Group за год увеличил выручку по МСФО на 44%

По итогам 2024 года девелопер Etalon Group нарастил выручку по МСФО на 44% в годовом выражении, до 131 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 1,5 раза, до 27,6 млрд руб., консолидированная валовая прибыль — на 38%, до 41,4 млрд руб. При этом чистый убыток также увеличился — в 2,1 раза, до 6,9 млрд руб., приводит «Интерфакс» отчетность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главный финансовый директор группы «Эталон» Илья Косолапов заявил, что росту показателя EBITDA способствовала динамика выручки, а также сокращение расходов на 2,8 п. п., или на 11,2%. «Таким образом, мы стали еще ближе к цели на 2026 год: снизить коммерческие, административные и управленческие расходы до 10%»,— прокомментировал господин Косолапов.

В 2023 году Etalon Group увеличил выручку по МСФО на 10% в годовом выражении, до 88,8 млрд руб. При этом девелопер получил чистый убыток в 3,370 млрд руб. против 13 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.

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