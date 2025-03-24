116 домов в приграничье Курской области признали не подлежащими восстановлению

Комиссия по обследованию приграничных районов Курской области признала не подлежащими восстановлению 116 домов, разрушенных в результате боевых действий, сообщил врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Он пояснил, что речь идет о заочных проверках домов, которые проводятся по материалам, представленным Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По работе комиссии, которая отрабатывает фото- и видеоматериалы Минобороны РФ: за прошедшую неделю принято 36 решений по домам, которые не подлежат восстановлению. Итого у нас 116 домов»,— сообщил господин Базаров на заседании регионального правительства.

Жители полностью разрушенных домов имеют право получить жилищные сертификаты без проведения комиссионного обследования домовладений. 19 марта власти региона расширили список населенных пунктов, жители которых смогут получить жилищные сертификаты по упрощенному механизму. К списку были добавлены еще 74 населенных пункта в Беловском, Большесолдатском, Суджанском, Льговском и Кореневском районах. Тогда господин Базаров сообщал, что в 74 пунктах зафиксированы 80 полностью разрушенных боевыми действиями домов. Работа комиссий по обследованию поврежденных домов велась в 232 населенных пунктах Курской области.

Полина Мотызлевская