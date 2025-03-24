Определились полуфиналисты Лиги наций UEFA

После ответных четвертьфинальных матчей Лиги наций UEFA стали известны все полуфиналисты турнира. Ими стали сборные Германии, Испании, Франции и Португалии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Kuegeler / Reuters Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Сборная Германии в домашнем ответном матче сыграла вничью с национальной командой Италии (3:3), однако одержала победу по сумме двух встреч — в первом матче немцы обыграли итальянцев со счетом 2:1.

Сборная Португалии обыграла датчан в ответном домашнем матче со счетом 5:2. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Дании.

Еще два полуфиналиста были определены в сериях послематчевых пенальти: сборная Испании одолела нидерландцев (5:5 по сумме двух встреч; 5:4 по пенальти), команда Франции справилась с хорватами (2:2; 5:4).

В полуфинальных матчах сборная Германии сыграет со сборной Португалии, команда Франции встретится с командой Испании. Матчи состоятся 4 и 5 июня соответственно.

Матч за третье место и финал пройдут 8 июня в Штутгарте и Мюнхене.

Лига наций UEFA проходит в четвертый раз. В 2023 году победителем турнира стала сборная Испании. Также Лигу наций выигрывали команды Франции (2021) и Португалии (2019).

Таисия Орлова