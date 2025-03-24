Новороссийцев предупредили о взрывных работах 24 марта

В карьере цемзавода «Первомайский» сегодня, 24 марта, будут проводиться взрывные работы. Об этом сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По информации АО «Новоросцемент», в период с 13:00 до 17:00 в карьере цемзавода «Первомайский» в поселке Верхнебаканский будут проводиться взрывные работы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что сегодня, 24 марта 2025 года, в акватории Черного моря будут проводиться военные учения. Они состоятся в Цемесской бухте, Алексино, мысах Пинай и Дооб.

Алена Воробьева