В Новороссийске пройдут военные учения 24 марта

Учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы пройдут сегодня, 24 марта, в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщает МЦУ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

В период: с 09:00 до 13:00, с 11:00 до 13:00 (Бухта, Алексино, Пинай, Дооб), с 21:00 до 23:00 спланировано проведение военных учений по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Во время учений из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева