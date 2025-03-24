Комитет ОКН Ростовской области возглавила зампредседателя Ирина Коробова

В Ростовской области новым главой Комитета по охране объектов культурного наследия (ОКН) назначена Ирина Коробова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Указ о назначении подписал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Ирина Коробова родилась в Ростове-на-Дону и имеет значительный опыт работы в сфере культуры. С 2004 года она занимала должность начальника отдела в региональном государственном учреждении «Донское наследие», затем возглавляла подразделение министерства культуры Ростовской области по охране объектов культурного наследия.

С 2018 года Ирина Коробова работала заместителем председателя комитета по охране ОКН.

«Ирина Коробова окончила Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности «Юриспруденция». Практически вся ее трудовая деятельность связана с охраной объектов культуры и истории»,— сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

В январе 2025 года врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Грунского. Это произошло по причине истечения срока служебного контракта.

Тат Гаспарян