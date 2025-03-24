Комитет ОКН Ростовской области возглавила зампредседателя Ирина Коробова
В Ростовской области новым главой Комитета по охране объектов культурного наследия (ОКН) назначена Ирина Коробова, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: Скрин с видео ТК «Дон 24»
Указ о назначении подписал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Ирина Коробова родилась в Ростове-на-Дону и имеет значительный опыт работы в сфере культуры. С 2004 года она занимала должность начальника отдела в региональном государственном учреждении «Донское наследие», затем возглавляла подразделение министерства культуры Ростовской области по охране объектов культурного наследия.
С 2018 года Ирина Коробова работала заместителем председателя комитета по охране ОКН.
«Ирина Коробова окончила Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности «Юриспруденция». Практически вся ее трудовая деятельность связана с охраной объектов культуры и истории»,— сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.
В январе 2025 года врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Грунского. Это произошло по причине истечения срока служебного контракта.