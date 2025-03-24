В Ростове Великом построят ледовую арену

В Ростове Ярославской облатси построят физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной. Подрядчика ищет ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Планируется, что ФОК будет в 1-3 этажа. На первом разместится ледовая арена и раздевалки, на втором — тренажерный зал, на третьем — серверная. Общая площадь здания составит примерно 4,1 тыс. кв.м, пропускная способность трибун — 275 человек.

Подрядчика ищут для проектирования и строительства объекта. Начальная стоимость контракта составляет 410,9 млн руб. — это 6,8 млн на проектирование и 404 млн на строительство. Проект должен быть готов в 2025 году, а на строительно-монтажные работы запланировано два года — 2025 и 2026-й. Один конкурс по поиску подрядной организации признан несостоявшимся, на него не было подано ни одной заявки.

Алла Чижова