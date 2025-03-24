На ремонт ливневки под будущей канатной дорогой через Оку выделили 28 млн рублей

Более 28 млн руб. выделили на ремонт ливневой канализации в районе строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде. Заказчиком работ выступает, муниципальное учреждение «Управление инженерной защиты территорий г. Нижнего Новгорода», сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Итоги открытого конкурса в электронной форме подведут 10 апреля. Начальная стоимость контракта составляет 28,49 млн руб. Исполнителю необходимо будет капитально отремонтировать ливневки на участке в районе станции метро «Заречная» до опоры Т04 и на участке опоры Т12 на проспекте Гагарина. Завершить работы необходимо к 15 октября 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект строительства канатной дороги в марте прошел экспертизу. Завершить строительство рассчитывают в 2026 году.

Галина Шамберина