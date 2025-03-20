Госэкспертиза одобрила проект канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде

ФАУ «Главгосэкспертиза» дало положительное заключение на проект строительства канатной дороги через Оку от станции метро Заречная до проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 19 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Урбантех» Фото: ГК «Урбантех»

Проектно-сметную документацию готовили ООО «Вен Филд Инжиниринг», ООО «Научно-производственное объединение "Абрис"», ООО «Национальные канатные дороги», Санкт-петербургский государственный архитектурно-строительный университет и ООО «МПБ Проект».

Как писал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение о строительстве канатной дороги, связывающей проспекты Ленина и Гагарина, правительство региона заключило с ГК «Урбантех» в 2023 году. Изначально построить ее рассчитывали в 2025 году, сейчас срок перенесен на 2026 год. Стоимость строительства оценивают в 4,9 млрд руб.

Галина Шамберина