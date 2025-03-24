Мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт

Мошенники нашли способ не оставлять цифровых следов при краже средств с помощью NFC-клонов карт, сообщили в ВТБ. Злоумышленники просят жертву перевести деньги сразу им на клон карты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«Новая схема опасна тем, что затрудняет для антифрод-систем идентификацию таких платежей, так как технологически они ничем не отличаются от обычных операций по зачислению денег на счет»,— отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

По информации ВТБ, при звонке жертве преступники представляются сотрудниками сотового оператора или банка и предлагают установить на телефон вредоносную программу, позволяющую удаленно управлять чужим смартфоном, под разными предлогами. Чаще всего «причиной» становится обновление банковского приложения.

Далее человека убеждают перевести деньги «на безопасный счет» с помощью NFC — например, через банкомат. Когда жертва подносит телефон к терминалу, деньги зачисляются сразу на карту мошенника. Через несколько переводов самому себе на счета в разных банках преступник легализует похищенные деньги.

Ранее ВТБ сообщил о запуске технологии, с помощью которой можно разблокировать доступ к онлайн-банку через карту с NFC-чипом. Для возвращения доступа к приложению достаточно приложить карту к смартфону — вход будет восстановлен.