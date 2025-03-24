Завтра, 25 марта, в здании Казанской ратуши состоится заседание под председательством полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, на котором будет обсуждаться миграционная политика и адаптация иностранных граждан в ПФО. Мероприятие заявлено в календаре событий Госсовета Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Казанской ратуше обсудят миграционную политику в ПФО

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Завтра в Казанской ратуше обсудят миграционную политику в ПФО

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Среди участников мероприятия — председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Ответственный за проведение заседания — руководитель секретариата председателя Госсовета республики Марат Хасанов.

Время начала заседания назначено на 12:30.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится центр адаптации мигрантов.

Артём Дергунов