Завтра в Казанской ратуше обсудят миграционную политику в ПФО
Завтра, 25 марта, в здании Казанской ратуши состоится заседание под председательством полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, на котором будет обсуждаться миграционная политика и адаптация иностранных граждан в ПФО. Мероприятие заявлено в календаре событий Госсовета Республики Татарстан.
Завтра в Казанской ратуше обсудят миграционную политику в ПФО
Фото: Василий Александров, Коммерсантъ
Среди участников мероприятия — председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Ответственный за проведение заседания — руководитель секретариата председателя Госсовета республики Марат Хасанов.
Время начала заседания назначено на 12:30.
Ранее сообщалось, что в Татарстане появится центр адаптации мигрантов.