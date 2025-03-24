HH.ru: в Свердловской области не хватает врачей и продавцов

В феврале-марте 2025 года в Свердловской области наиболее сильный дефицит работников наблюдался в организациях, которые связаны с медициной и продажами в магазинах, следует из исследования сервиса по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В феврале спрос на персонал в регионе снизился на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но активность соискателей выросла на 42%. На одну вакансию в Свердловской области приходится 3,8 резюме, что свидетельствует о дефиците соискателей при норме для рынка труда в диапазоне 4-7,9 резюме на вакансию.

Особенно нехватка специалистов ощущается в сферах «Розничная торговля» (1,3 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» (1,5) и «Производство, сервисное обслуживание» (2,3). Врачи — самые остродефицитные специалисты для работодателей: на одну вакансию приходится лишь 0,6 резюме.

Кроме того, работодатели испытывают трудности с поиском продавцов-консультантов и продавцов-кассиров, дворников, поваров, кондитеров — на такие позиции в среднем приходится 1,1 резюме на вакансию. Также востребованы главврачи, фармацевты, инженеры, медицинские сестры, слесари, сантехники, администраторы магазинов, маляры, сварщики и другие профессионалы, на которых приходится от 1,2 до 2,3 на одну вакансию.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что за год дефицит врачей в регионе уменьшился на 15%, но тем не менее остается высоким. Наибольшую потребность Свердловская область испытывает в кардиологах.

Ирина Пичурина