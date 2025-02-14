В Свердловской области дефицит врачей за год снизился на 15%

За год дефицит врачей в Свердловской области уменьшился на 15%, но тем не менее остается высоким. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольшую потребность Свердловская область испытывает в кардиологах. Смягчение дефицита кадров господин Креков связывает с реализацией мер поддержки врачей и увеличением набора студентов в медицинских вузах и, как следствие, ростом выпуска.

Сейчас в регионе около 600 студентов медицинских вузов учатся по целевым программам, действует программа «Земский фельдшер», для студентов с хорошей успеваемостью существует региональная доплата к стипендии. Планируется, что в программе «Земский фельдшер» будет участвовать 10 городов в Свердловской области.

Павел Креков заявил, что положительно относится к идее обязательного распределения после обучения в вузе на бюджетной основе, поскольку обучающиеся по целевым программам не всегда трудоустраиваются на предусмотренное программой рабочее место после выпуска. Но для этого будут необходимы глобальные изменения в законодательство, в том числе в Конституцию РФ.

«Это розовая мечта, и для меня в том числе, хотя рано или поздно она, наверное, воплотится»,— сказал господин Креков. По его словам, сейчас в федеральном Минздраве уже есть проект рекомендаций по этому поводу.

Анна Капустина