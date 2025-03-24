Зимний турпоток россиян в Турцию сократился на 13%

За прошедшую зиму туристический поток россиян в Турцию сократился на 13% в годовом выражении, самое большое снижение отмечено в феврале — на 17,5%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Эксперты связывают это с ростом цен на проживание в Турции, а также с появлением большого количества зимних пляжных направлений с прямой перевозкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным АТОР, самое значительное сокращение притока российских туристов произошло в Анталье — на 37,3%. В целом турпоток из России в Турцию за зиму снизился с 663 633 до 577 192 визитов год к году. Отмечается, что падение спроса носит устойчивый характер: в декабре 2024 года он снизился на 10,5%, в январе 2025-го — на 11,6%, в феврале — на 17,5%.

В Анталье в прошлом месяце зафиксировали 35 945 визитов россиян. Это на 37,3% меньше, чем годом ранее (57 366). Курорты Эгейского побережья Турции (в том числе Бодрум, Мармарис, Даламан, Фетхие) приняли 76 россиян, что в 10 раз меньше прошлого года (751). Данных по Стамбулу еще нет, но, по оценкам АТОР, в этот город могло приехать около 127 тыс. россиян, что на 8% меньше.

В феврале вырос спрос на организованные туры во Вьетнам — на 9% к январю, подсчитали в системе бронирования Travelata.ru. Level.Travel говорят о годовом увеличении объема продаж Вьетнама в марте в четыре раза, причем больше бронирований поступает из регионов. Интерес туристов к этому направлению стимулировали запуск чартеров и расширение регулярных полетных программ из России во Вьетнам.

Подробности — в материале «Ъ» «Хошимин накрыло волной туристов».