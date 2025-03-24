Прокуратура Крыма начала проверку после гибели шести человек в ДТП с автобусом

Прокуратура Республики Крым взяла на контроль обстоятельства столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе Симферополь—Евпатория. В частности, ведомство начало проверять соблюдение закона о перевозке пассажиров. По последним данным МЧС России, в результате погибли шесть человек, еще 18 получили ранения.

Всего в автобусе находились 32 человека. На месте аварии работают 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Причины и детали ДТП устанавливают. Ранее сообщалось, что для координации действий туда выехал и. о. прокурора Крыма Дмитрий Егоров.