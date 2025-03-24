Пять человек погибли при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Крыму

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе Симферополь — Евпатория в Крыму, сообщили ТАСС в оперативных службах. В результате погибли пять человек, число пострадавших уточняется, пишет «РИА Новости» со ссылкой на МВД Крыма. Ранее сообщалось о том, что 15 человек получили травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @mchs_official Фото: @mchs_official

По словам собеседника ТАСС, сейчас пострадавших осматривают медики. Он добавил, что всего в автобусе находились 32 человека.

На месте также работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На место происшествия для дополнительного контроля ситуации выехал и.о. прокурора Крыма Дмитрий Егоров.