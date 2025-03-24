Выручка «Газпром газораспределение Ставрополь» выросла за год на 1,5 млрд рублей

Выручка АО «Газпром газораспределение Ставрополь» за 2024 год составила 7,6 млрд руб. Это на 1,5 млрд руб. больше показателей 2023 года (6,1 млрд руб.), следует из бухгалтерской отчетности общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Чистая прибыль предприятия за минувший год составила 352,2 млн руб., что на 100,6 млн руб. больше, чем годом ранее (251,6 млн руб.). Кредиторская задолженность «дочки» Газпрома выросла за год на 636 млн руб. и составила на 31 декабря 2024 года 3,9 млрд руб. (на 31 декабря 2023 года — 3,3 млрд руб., на 31 декабря 2022 года — 1,7 млрд руб.). Дебиторская задолженность АО «Газпром газораспределение Ставрополь» на 31 декабря 2024 года составила 2,1 млрд руб., увеличившись за год на 0,2 млрд руб. (1,9 млрд руб. на 31 декабря 2023 года, 1,2 млрд руб. - на 31 декабря 2022 года).

Аудиторы ООО «Аудит — Новые технологии» обратили внимание в отчете на то, что в составе основных средств АО «Газпром газораспределение Ставрополь» на конец минувшего года числились объекты недвижимости балансовой стоимостью 523,5 млн руб. право собственности на которые не зарегистрировано.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что входящее в структуру АО «Газпром газораспределение Ставрополь» — AO «Пятигорскгоргаз» понесло за минувший год убыток в размере 4,6 млн руб. По состоянию на 31 декабря 2024 года краткосрочные обязательства общества превысили его оборотные активы на 71,9 млн руб. «Данные обстоятельства указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности AO “Пятигорскгоргаз” продолжать непрерывно свою деятельность. Вместе с тем руководство общества не планирует прекращение деятельности в течение не менее 12 месяцев после отчетной даты»,— говорится в заключении ООО «Аудит — Новые технологии».

Дмитрий Михеенко