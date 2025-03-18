Аудиторы усомнились в способности АО «Пятигорскгоргаз» продолжать деятельность

Чистые активы AO «Пятигорскгоргаз» (входит в структуру АО «Газпром газораспределение Ставрополь») по окончании трех последних лет имеют отрицательное значение. Данная информация содержится в опубликованном в официальных источниках заключении ООО «Аудит — Новые технологии». Так, согласно аудиторскому отчету, по состоянию на 31 декабря 2024 года чистые активы «Пятигорскгоргаза» составили 49,3 млн руб. со знаком минус (годом ранее -44,7 млн руб., по итогам 2022 года -51,9 млн руб.).

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За 2024 год AO «Пятигорскгоргаз» понесло убыток в размере 4,6 млн руб. По состоянию на 31 декабря 2024 года краткосрочные обязательства общества превысили его оборотные активы на 71,9 млн руб.

«Данные обстоятельства указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности AO “Пятигорскгоргаз” продолжать непрерывно свою деятельность. Вместе с тем руководство общества не планирует прекращение деятельности в течение не менее 12 месяцев после отчетной даты»,— говорится в заключении независимого аудитора.

Согласно отчету, выручка АО «Пятигорскгоргаз» за 2024 год составила 400,6 млн руб., что на 77,9 млн руб. больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль общества снизилась за год на 2,7 млн руб. (с 7,3 млн руб. до 4,6 млн руб.).

По информации официального сайта АО «Газпром газораспределение Ставрополь», АО «Пятигорскгоргаз» образовано 23 февраля 1961 года. Общество осуществляет техническое обслуживание газораспределительных сетей, наладку автоматики котельных, разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов, строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования.

АО «Пятигорскгоргаз» обслуживает 1547 км газопроводов, более 75 тыс. квартир и 2148 предприятий. Уровень газификации природным газом Пятигорска – 99,61%.

Дмитрий Михеенко