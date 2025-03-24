Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для сим-карт в России

С января свыше 200 тыс. иностранцев зарегистрировались в единой биометрической системе, чтобы получить сим-карту или продлить срок действующей. 80% регистраций пришлись на жителей стран ближнего зарубежья, сообщили в центре биометрических технологи (оператор системы).

В числе прошедших регистрацию — граждане более 100 стран. В центре заявили, что текущий показатель регистраций иностранцев «существенно превышает значения аналогичного периода прошлого года», но конкретную статистику не привели, передает ТАСС.

«Ведется работа над упрощением пользовательского пути. В частности, оформить СНИЛС, создать подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и зарегистрировать биометрию можно будет в рамках одного посещения центра обслуживания»,— уточнили в пресс-службе.

С 2025 года иностранцы могут оформить сим-карту только после получения СНИЛС, создания подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» и регистрации биометрии в банке. Сим-карты, полученные ими до этого, требуется переоформить по биометрии до 1 июля. Один иностранный гражданин может оформить на себя не более 10 сим-карт, гражданин России — не более 20 сим-карт.

Подробности — в материале «Ъ» «Сим-карты на паспортном контроле».