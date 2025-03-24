В Югре в течение 2025 года обновят более 90 км дорог

В 2025 году в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) планируется обновить более 90 км региональных дорог, сообщили в управлении автодорог Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На предстоящий сезон запланированы ремонтные работы на около 17 км региональных автотрасс, включая участки трасс Сургут — Нижневартовск и Лангепас — Покачи. Также будет отремонтировано более 618 м мостовых сооружений, в том числе два моста через реку Ручей на дороге «Югра» на 430 и 431 км трассы Югорск — Таежный.

Капитальный ремонт затронет более 72 км дорог. В их числе участки трасс Югорск — Советский — Верхний Казым — Надым, Сургут — Нижневартовск, подъезд к Когалыму, Октябрьское — Андра и подъезд к деревне Шапша. В 2025 году также планируется завершить капитальный ремонт нескольких мостовых переходов, включая мост через ручей на 91 км дороги Нижневартовск — Радужный, мост через реку Гун-Еган на 112 км и мост через ручей на 49 км.

Кроме того, в этом году планируется завершение строительства мостового перехода через реку Обь в районе Сургута — берега соединят к концу весны: мост станет путем от крупнейших районов добычи углеводородов к различным регионам России. Также будет завершена реконструкция автодороги Югорск — Таежный протяженностью 18,94 км.

Напомним, власти Югры направят на реализацию комплексного плана по строительству и ремонту дорог регионального и местного значения 20,5 млрд руб. до 2027 года.

Ирина Пичурина