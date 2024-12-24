Власти Югры направят на строительство мостов и дорог 20,5 млрд руб. до 2027 года

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) запустят реализацию комплексного плана по строительству и ремонту дорог регионального и местного значения, сообщил губернатор Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития. По его словам, финансирование плана на ближайшие три года составит около 20,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В числе наиболее масштабных задач проекта господин Кухарук обозначил:

Завершение строительства второго моста через Обь в районе Сургута. Объект направлен на укрепление транспортного каркаса Уральского федерального округа (УрФО) и усиление надежности автодорожного коридора в Арктику;

Окончание работ по реконструкции автомобильной дороги Югорск — Таежный;

Проектирование моста через Обь в Октябрьском районе для обеспечения транспортной доступности жителей Белоярского, Октябрьского районов, а также связности с соседними регионами;

Проектирование автомобильной дороги, которая через Урай и Кондинский район свяжет Югру с Тюменской и Свердловской областями по формирующемуся автодорожному транспортному коридору Север — Юг.

Василий Алексеев