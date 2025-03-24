В ХМАО избрали новых глав трех сельских и городских поселений

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) избрали глав сельских и городских поселений на выборах, которые состоялись 23 марта, передает региональный избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всеми победителями голосований стали кандидаты в главы от партии «Единая Россия». Так, Наталья Бальзирова набрала 61,12% голосов избирателей в Сибирском (Ханты-Мансийский район) при явке 65,98%. На досрочных выборах в сельском поселении Лямина (Сургутский район) 79,62% избирателей поддержали Эльвиру Коровину, явка составила 46,18%. Также на досрочных выборах в Куминском (Кондинский район) победил с 75,67% голосов Виталий Панькин, участие в выборах приняли 44,53% избирателей.

При проведении голосования и подсчете голосов избирателей на пяти избирательных участках присутствовали 30 наблюдателей.

Напомним, в сентябре на выборах глав шести сельских поселений Югры победили кандидаты от «Единой России». Выборы проходили в Болчарах, Сергино, Коммунистический, Белом Яре, Федоровском, Нижнесортымском.

Ирина Пичурина