Новые дорожные ограничения вводятся в пяти районах Петербурга с 24 марта

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они вступают в силу с 24 марта в пяти районах города, уточнили в ГАТИ.

В частности, в Адмиралтейском районе на период с 24 марта по 23 апреля в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Рижскому проспекту — на участке от Лермонтовского проспекта до улицы Циолковского.

В Красногвардейском районе с 24 марта по 4 апреля из-за прокладки газопровода движение будет ограничено по шоссе Революции — от улицы Химиков до улицы Коммуны.

В Невском районе ограничения вводятся при движении по Тепловозной улице — от улицы Дмитрия Устинова до улицы Юннатов. С 24 марта по 6 июля в этой локации будут проводиться работы по размещению временного ограждения.

Кроме этого, в том же районе с 25 по 27 марта в связи с производством работ по прокладке газопровода движение также ограничат по улице Новоселов — от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, с закрытием движения по улице Новоселов в направлении от Дальневосточного проспекта к Октябрьской набережной. Предлагаемый объезд: по Дальневосточному проспекту, Народной улице, Октябрьской набережной и улице Новоселов.

В Петроградском районе на срок с 24 марта по 7 апреля из-за прокладки теплосети полностью закрывается движение транспорта у дома 4 литера А по улице Вакуленчука.

В Приморском районе по аналогичной причине водителям придется потесниться на Новоорловской улице — с 24 по 28 марта работы будут вестись на участке от Новоалександровской улицы до Захарова переулка.

ГАТИ рекомендует заранее планировать маршруты и обращать внимание на информационные щиты со схемами объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта по участку Богатырского проспекта в Петербурге ограничили до конца этого месяца.

Андрей Цедрик