Власти Новосибирска создают службы единого заказчика и единого подрядчика

Мэрия Новосибирска приняла решение об объединении пяти муниципальных предприятий и учреждений, работающих в сфере дорожного хозяйства и благоустройства. О предстоящей реорганизации глава города Максим Кудрявцев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По словам мэра, будут объединены МКУ «Управление дорожного строительства», МБУ «Городской центр организации дорожного движения», МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», МКУ «Гормост» и МП «МетроМир».

«Полномочия и обязанности этих предприятий будут распределены между единой службой заказчика, которая станет уполномоченным владельцем всех автодорог в границах Новосибирска (и единственным центром принятия решений по осуществлению дорожной деятельности) и службой единого подрядчика, которая будет эксплуатировать инженерные сети»,— пояснил господин Кудрявцев.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее власти Новосибирска разделили департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. На его базе были созданы департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса.

Валерий Лавский